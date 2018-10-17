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Эрдоган проведет встречу с Помпео по «делу Хашогги» — СМИ

Политика

Президент Турции примет Помпео перед своим вылетом в Молдавию

Эрдоган проведет встречу с Помпео по «делу Хашогги» — СМИ
Майк Помпео

Анкара, 17 октября 2018, 09:53 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео в ходе рабочего визита последнего в Анкару, передает 17 октября турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что переговоры, скорее всего, будут связаны с пропажей в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез после посещения диппредставительства Саудовской Аравии. По сведениям администрации президента Турции, Эрдоган примет Помпео перед своим вылетом в Молдавию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и с королем Салманом.

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Турция и США
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