Израиль ответил на удар из сектора Газа закрытыми КПП

Иерусалим, , 09:48 — REGNUM Два контрольно-пропускных пункта на границе Израиля с сектором Газа закрыты по приказу израильского министра обороны Авигдора Либермана. Такое решение принято после ракетного обстрела со стороны Газы, передает израильский «7 канал».

Либерман распорядился закрыть гражданский КПП «Эрез» и грузовой «Керем-Шалом». Кроме того, зона рыболовства у Газы сокращена до трех морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Израиля подверглась обстрелу со стороны палестинцев в ночь на 17 октября. Из сектора Газа были выпущены по меньшей мере две ракеты, одна из которых упала в море, вторая попала по городу Беэр-Шева.

В ответ на обстрел началась операция израильских истребителей. Ударам подверглись позиции палестинских боевиков в Газе.

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