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Горизбирком Петербурга готовится к двум турам выборов губернатора

Политика

Но хочет сэкономить на втором туре

Горизбирком Петербурга готовится к двум турам выборов губернатора
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Санкт-Петербург, 17 октября 2018, 09:49 — REGNUM  Санкт-Петербургская избирательная комиссия сделала заявку на выделение бюджетных средств на проведение выборов губернатора Северной столицы в 2019 году с учетом возможности второго тура. Об этом заявил глава горизбиркома Виктор Миненко.

«Расчеты сделаны, исходя из проведения двух туров голосования. Конечно, можно только мечтать, чтобы выборы губернатора прошли в один тур и у нас появилась возможность вернуть сэкономленные деньги в бюджет», — цитирует ТАСС слова главы комиссии.

Если второй тур на выборах не понадобится, на сэкономленные средства Миненко предложил построить социальный объект.

Как отмечает источник, в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год на проведение выборов предусмотрены 608 млн рублей. В первом чтении бюджетный законопроект будет рассмотрен Законодательным собранием Петербурга 31 октября текущего года.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Пока неизвестно, примет ли в них участие врио губернатора Александр Беглов, назначенный президентом на эту должность 3 октября 2018 года.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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