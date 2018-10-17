Индонезия и Индия проведут кинофестиваль в честь 70-летия отношений

Нью-Дели, , 09:27 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Индии Сидхарто Суриодипуро планирует провести кинофестиваль в ознаменование 70-летия отношений между Индонезией и Индией в 2019 году, сообщает Antaranews.

«Мы хотим организовать мероприятия по продвижению индонезийских фильмов, мы хотим наладить взаимодействие между посольством Индонезии, министерством образования и культуры Индии и индонезийским кинематографическим агентством», — заявил посол.

По словам посла, Индонезия и Индия, у которых были теплые отношения с давних времен, также имеют много общего в настоящем.

Сидхарто Суриодипуро подчеркнул, что кино — один из дипломатических инструментов Индонезии, в то время как Индия известна своей киноиндустрией.

Посольство Республики Индонезия в Нью-Дели предпримет серьезные усилия с точки зрения организации индонезийских и индийских кинофестивалей, начиная с определения аудитории и отбора фильмов.

Ожидается, что кинофестиваль в ознаменование 70-летия дипломатических отношений пройдет в обоих посольствах в Индонезии и Индии.

Напомним, отношения между Индией и Индонезией были переплетены с незапамятных времен почти две тысячи лет. В 1950 году первый президент Индонезии — Сукарно призвал народы двух стран «улучшить отношения», которые существовали между двумя странами «на протяжении более тысячи лет».