Трамп нашел причину плохих отношений США и России

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM По словам президента США Дональда Трампа, установить хорошие отношения с Москвой Вашингтону мешает «дурацкое расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера, продолжающего искать «российских след» в американской президентской избирательной кампании 2016 года. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, они смеются над нами, — сказал Трамп о России. «Это дурацкое расследование мешает нам иметь отличные отношения».

Также глава Белого дома отметил, что между США и Россией, как между двумя крупнейшими ядерными державами «неплохо иметь хорошие отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, проходившие в июле 2018 года, можно назвать жесткими. Однако, по его словам, диалог двух президентов не выходил за рамки дипломатического приличия.

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