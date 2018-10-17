Трапм определит претендента на пост постпреда США при ООН до конца октября

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Имя претендента на должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций станет известно уже до конца октября. Определится с кандидатом на этот пост президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие одну-две недели. Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Associated Press.

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«У меня очень много людей, которые хотят получить этот пост», — сказал глава государства.

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Трамп: Иванка была бы «невероятным» постпредом США при ООН

По данным газеты Politico, на должность постпреда США при ООН Трамп рассматривает, в том числе, кандидатуру руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее сообщалось, что выбирать претендентов на этот пост американский лидер будет из пяти кандидатов, среди которых бывший советник президента США Дина Пауэлл. Предложенную главой Белого дома кандидатуру должен будет утвердить Сенат США.

Как сообщало ИА REGNUM, об уходе Никки Хейли с поста представителя США при Организации Объединённых Наций, которую она занимала с начала 2017 года, стало известно 9 октября. Президент США отставку Хейли принял. Она покинет свой пост до конца 2018 года.

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