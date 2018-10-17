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Казахстан и Турция обсудили проведение совместных военных учений

Политика

Стороны также обсудили вопросы военного образования

Анкара, 17 октября 2018, 08:57 — REGNUM  Главнокомандующий сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мурат Бектанов и начальник генерального штаба Турции генерал армии Яшар Гюлер обсудили вопросы совместного участия в военных учениях, сообщили 17 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Военная делегация Казахстана посетила Турцию в рамках двустороннего военного сотрудничества. В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы военного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 года оборонные ведомства Казахстана и Турции подписали план военного сотрудничества на 2018 год. Стороны также активно сотрудничают в области военного образования и подготовки специалистов.

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Турция в Туркестане
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