Власти ФРГ сделали французского жандарма символом борьбы с национализмом

Париж, , 08:44 — REGNUM Французский жандарм Даниэль Нивель получил от властей Германии крест за заслуги перед ФРГ как символ борьбы с хулиганством и национализмом, передает телеканал N-TV.

Церемония награждения состоялась 16 октября в резиденции немецкого посла в Париже. Нивель получил крест из рук министра иностранных дел Хайко Мааса. На церемонию было приглашено около 50 гостей.

«Даниэль Нивель едва не был убит немецкими хулиганами. Вместо того чтобы отвернуться от Германии, он выступает против насилия в футболе в нашей и его родной стране. Он — образец для подражания для всех нас, а теперь и обладатель креста за заслуги перед ФРГ», — написал Маас в Twitter.

На чемпионате мира по футболу во Франции 1998 года Даниэль Нивель получил тяжелое повреждение головного мозга и несколько недель пролежал в коме, после чего ослеп на один глаз. Шестеро избивших его футбольных фанатов получили тюремные сроки.