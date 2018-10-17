Индонезия окажет Палестине помощь в размере $7 млн

Джакарта, , 08:41 — REGNUM Индонезия намерена оказать помощь в размере 7 млн долларов США для поддержки различных программ развития Палестины, сообщает Antaranews.

«Эта помощь является конкретным вкладом в палестинскую общину», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Большая часть помощи идет в агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Порядка 2 млн долларов США в течение 2019−2020 годов.

В 2019 году Индонезия обучит 90 палестинцев в таких областях, как расширение прав и возможностей женщин, управление, выращивание тропических фруктов, медицина и контроль качества.

В ходе двусторонней встречи министра иностранных дел Индонезии с главой МИД Палестины Риад аль-Малики стороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания совместной комиссии, которая станет дискуссионным форумом для расширения двустороннего сотрудничества в технической области.

Министры также договорились укреплять сотрудничество в сфере торговли, особенно среди деловых кругов, путем создания делового совета Индонезии и Палестины.

Напомним, неделя солидарности с палестинским народом проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года.

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