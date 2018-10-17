США провели мероприятие против властей Кубы в стенах зала ООН

Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Боливия осудила проведение Соединенными Штатами Америки мероприятия против властей Кубы, организованного в одном из зданий Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Prensa Latina.

Мероприятие в защиту прав человека «Jailed for what?» («За что посажены в тюрьму?») состоялось 16 октября в зале Экономического и социального совета ООН, несмотря на протест Кубы и ее жалобы генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

«Почему бы нам не организовать встречу о злоупотреблениях и пытках в тюрьмах США в Гуантанамо и Абу-Грейбе, или о миллионе смертей в Ираке или десятках тысяч смертей после вторжения в Ливию и всех ее последствий?» — спросил постоянный представитель Боливии при ООН Сача Льоренти.

Боливийский дипломат подчеркнул, что США отказываются от договоров ООН, когда их что-то не устраивает, но пользуются логотипом ООН и помещениями для проведения политических кампаний.

По мнению Кубы, проведение такого мероприятия было попыткой запятнать имя ООН актом против государства-члена организации.