Глава администрации президента РФ раскрыл подробности своего визита в Китай

Пекин, , 08:07 — REGNUM Механизм взаимодействия между главами аппаратов лидеров РФ и КНР стал важной частью стратегического партнёрства двух стран. Об этом сегодня, 17 октября, заявил глава администрации президента РФ Антон Вайно.

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«В рамках этого механизма нам удается обменяться мнениями по различным актуальным вопросам международной повестки дня, российско-китайских отношений и сотрудничества наших ведомств», — сказал Вайно на встрече с руководителем Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсяном, которая состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

Глава администрации президента РФ отметил, что и в ходе нынешнего раунда консультаций стороны настроены «на конструктивный, деловой разговор по всему спектру двусторонних отношений».

О важной роли консультации между руководителями аппарата ЦК КПК и администрации президента РФ в обеспечения успешности контактов между лидерами двух стран заявил и Дин Сюэсян.

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«Считаем, что этот механизм поистине является новшеством в контактах между Китаем и Россией, и он имеет уникальный характер во внешних контактах КНР и РФ», — цитирует ТАСС слова руководителя Канцелярии ЦК КПК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китай с официальным визитом глава Администрации президента России Антон Вайно прибыл в 16 октября по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии Китая, члена Секретариата ЦК Компартии Китая, а также руководителя Главного управления ЦК КПК Дин Сюэсяна. Визит продлится до 17 октября.

Напомним, ранее, в апреле 2017 года, Москву посетила китайская делегация во главе в занимавшим на тот момент должность руководителя канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу. В ходе трёхдневного визита Ли Чжаньшу обсудил с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно. улучшение рабочего взаимодействия между лидерами двух стран, а также подготовку к их запланированной встрече.