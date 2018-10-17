Chatham House: Дело Хашогги — подарок для Ирана

Тегеран, , 07:59 — REGNUM Скандал, разгоревшейся вокруг исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, сыграет геополитически на руку Ирану. И на фоне грядущих ограничивающих нефтяные поставки санкций, скоординированного давления со стороны США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля, а также попыток ЕС сохранить ядерную сделку после выхода из соглашения Вашингтона более удачного для республики момента представить себе сложно, пишет Саман Вакил в статье для Chatham House.

Исламская республика неоднократно использовала просчеты Эр-Рияда для продвижения своих интересов и защиты от региональной изоляции. В Йемене с 2015 года Тегеран построил крепкие отношения с повстанцами-хуситами, обучая их, предоставляя им военное оборудование. В Ливане шиитская группировка «Хезболла», имеющие прочные связи с Ираном, продемонстрировала солидарность с премьер-министром Саадом Харири, которого на короткий срок взяли в плен в Саудовской Аравии. Поэтому, когда глава местного правительства вернулся в Бейрут, их позиции лишь укрепились. В дипломатическом кризисе вокруг Катара Тегеран незамедлительно помог Дохе продовольствием и транспортом для ослабления ее блокады.

Здесь уместен вопрос, каким образом Иран использует нынешний кризис, и проще всего Тегерану воспользоваться волной международной критики против его давнего геополитического противника. И для этого не нужно ничего ни говорить, ни делать. Благодаря этому становится возможным отвлечь внимание от происходящего вокруг ядерной сделки, вмешательства Тегерана в дела всего региона, а также от программы создания баллистических ракет. Руководство страны может спокойно наблюдать, как дело Хашогги ослабляет отношения Саудовской Аравии и США и тем самым разрушает единство более широкой региональной координации усилий по сдерживанию Ирана.

Выигрывает Иран и от любого роста цен на нефть. Эр-Рияд уже пригрозил ответить на введенные против себя санкции с помощью этого инструмента. Это уже привело к соответствующему росту цен, таким образом играя на руку исламской республике в последние несколько недель нефтяных продаж, до того как в силу вступят санкции. На нефтяных рынках в преддверии ноябрьских санкций и так ощущается напряженность. Более того, администрация президента США Дональда Трампа планировала положиться на Эр-Рияд в компенсировании образовавшегося после изоляции Ирана недостатка нефти. Такая неопределенность может дать исламской республике возможность продолжать торговать своей нефтью и после введения санкций.

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Наконец, Иран может воспользоваться этим кризисом для наведения неофициальных мостов с Саудовской Аравией, с тем чтобы ослабить напряженность в отношениях. На протяжении последних нескольких лет Тегеран недооценивал эффективность антииранской повестки дня, уделяя основное внимание вопросам безопасности, связанным с деятельностью США и Израиля. Став свидетелем того, как Эр-Рияд эффективно противодействовал ядерной сделке, а также какую роль королевство играет в региональной антииранской коалиции, Тегеран теперь понимает, что ему нужна более эффективная политика в отношении Саудовской Аравии.

До нынешнего кризиса Эр-Рияд мог публично отказывать Ирану в попытках начать диалог. Теперь вполне возможно, что Тегеран сможет использовать произошедшее и убедить королевство в необходимости изменения своих расчетов.

Напомним, ранее в связи с исчезновением Хашогги свой визит в Саудовскую Аравию отложила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Также свой визит в Эр-Рияд отменил ряд крупных бизнесменов и политиков, которые должны были принять участие в конференции инвесторов.

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