ХАМАС нанесло ракетный удар по территории Израиля: есть пострадавшие

Рамалла , , 08:08 — REGNUM Палестинская партия ХАМАС запустила ракету в сторону Израиля, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает 17 октября Associated Press.

Снаряд угодил в жилой дом, пострадали женщина и трое ее детей. Ракетная атака со стороны Палестины стала первой за последние несколько месяцев.

Эскалация насилия между Палестиной и Израилем началась с марта 2018 года после того, как президент США Дональд Трамп перенес американское посольство в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим.

В ходе массовых акций протеста на оккупированной территории Западного берега реки Иордан были убиты свыше 150 палестинцев.

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