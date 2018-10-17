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Миграция — первостепенная задача для нового главы МВД Франции

Политика

Незаконная миграция привлекает во Францию 300 тыс. человек в год

Париж, 17 октября 2018, 08:08 — REGNUM  Проблема миграции станет первой темой на повестке дня Кристофа Кастанера, нового главы МВД Франции, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что перед новым главой МВД стоит огромная задача — решить проблему миграции во Франции и договориться с европейскими партнерами.

На данный момент три четверти нелегалов, въезжающих во Францию, смогут, вероятно, остаться в стране. Согласно недавним сообщениям сенаторов, незаконная миграция привлекает во Францию 300 тыс. человек в год. Отдаленные территории стали реальными платформами для приема нелегальных мигрантов, особенно во французской Гвиане и Майотте.

По всей Франции нагрузка на убежища увеличилась более чем на 15% с начала года. Надвигается перспектива от 115 до 120 тыс. запросов в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции назначил бывшего государственного секретаря по связям с парламентом Кристофа Кастанера на пост главы МВД Франции 16 октября 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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