Назарбаев призвал к укреплению сотрудничества между странами Европы и Азии

Хельсинки, , 08:02 — REGNUM Казахстан крайне заинтересован в реализации ключевой концепции форума «Азия — Европа» (АСЕМ) по укреплению взаимосвязанности государств евразийского контента, заявил президент Казахстана 16 октября в интервью телеканалу Euractiv.

Глава государства подчеркнул, что партнерство в Евразии способно укрепить мировую систему. Казахстан предлагает усилить взаимодействие многосторонних институтов Европы и Азии. В частности, Назарбаев предложил провести под эгидой АСЕМ форум европейских и азиатских региональных организаций.

Президент также считает, что ключевым инструментом повышения доверия в отношениях между странами Европы и Азии является совместные усилия по разрешению существующих и предотвращению новых конфликтов и кризисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Финляндию. 18−19 октября глава государства примет участие в работе форума «Азия — Европа».

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