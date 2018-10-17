В избиркоме дали разъяснения по поводу второго тура выборов главы Хакасии

Абакан, , 07:46 — REGNUM Избирательная комиссия Хакасии рассказала о порядке проведения повторного голосования на выборах главы республики, назначенного на 11 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, кандидат в главы Хакасии от «Партии роста» Александр Мяхар подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов 15 октября. На следующий день, 16 октября, избирком решил аннулировать регистрацию Мяхара в качестве кандидата. Также комиссия приняла решение о переносе даты повторного голосования на 11 ноября. По срокам второй тур выпадал на 4 ноября, но это праздничный день, соответственно, повторное голосование состоится в следующее после этой даты воскресенье.

В избирательный бюллетень будет внесена только кандидатура Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. В бюллетене будет две графы — «за» и «против».

Для избрания Коновалову необходимо заручиться поддержкой более 50% избирателей от числа принявших участие в голосовании. Если у него не получится, то выборы будут признаны несостоявшимися. Повторные выборы пройдут не позднее чем через три месяца, резюмировали в избиркоме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Единоросс Виктор Зимин, который на тот момент являлся действующим главой Хакасии, получил 32,42% голосов. Его опередил коммунист Валентин Коновалов, которого поддержали 44,81% избирателей. В связи с тем, что ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур губернаторских выборов. Однако незадолго до этой даты Зимин с выборов снялся.

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Второй тур перенесли на 7 октября. Вместо Зимина за губернаторское кресло с Коноваловым должен был побороться кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место с результатом 11,23%. Однако и он впоследствии с выборов снялся.

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Повторное голосование перенесли на 21 октября. В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре последнее место (6,61%). Но и он вскоре объявил о снятии с выборов.

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Напомним, в связи с тем, что срок полномочий Виктора Зимина на посту главы Хакасии завершился, президент РФ Владимир Путин 3 октября назначил врио главы региона Михаила Развожаева, который до этого был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Уточнялось, что Развожаев едет в Хакасию, чтобы проконтролировать ситуацию в регионе, в котором продолжаются сложные выборные процессы.

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