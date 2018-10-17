Обвинения в домогательствах против индийского министра поддержали 19 женщин

Нью-Дели, , 07:43 — REGNUM Журналистку Прию Рамани, обвинившую в сексуальных домогательствах государственного министра иностранных дел Индии Мобашара Джаведа Акбара, поддержали 19 её коллег, передает 17 октября телеканал NDTV.

Отмечается, что работницы прессы призвали суд заслушать их показания на процессе, который ведется по иску о защите чести и достоинства, который подал против Рамани государственный чиновник. По сведениям телеканала, каждая из 19 коллег Рамани либо сама стала жертвой домогательств, либо была свидетелем таких действий госминистра, когда он еще был крупной фигурой в ряде СМИ.

Напомним, после обвинения в домогательствах Мобашар Джавед Акбар заявил, что не намерен покидать свой пост, пригрозив судебными исками за клевету.

Добавим, преследование чиновника идет параллельно с активной раскруткой в Индии так называемого движения #MeToo, участницы которого открыто заявляют о том, что подверглись домогательствам.

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