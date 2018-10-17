Сахалин не Россия: федеральный телеканал отделил островной регион от страны

Южно-Сахалинск, , 08:00 — REGNUM Телеканал Рен-ТВ в своей новости отделил Сахалинскую область от Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Телеканал Рен-ТВ опубликовал на своём сайте новость под заголовком «Сахалин на два дня прекратил работу паромной переправы с Россией». Новость сообщала о прекращении работы паромов в связи с циклоном. Как отмечают жители Сахалинской области и других дальневосточных регионов, повторяющаяся в последнее время «ошибка» «невероятно напрягает».

«Федеральный телеканал не может так ошибаться. Да и не первые они такую ошибку допускают. За Уралом земли нет для москвичей, так что ли?».

«Да, географию кто-то в школе прогулял».

«Ну и о каком развитии Дальнего Востока из Москвы мы можем говорить, если в этой Москве вон — не знают, что Сахалин это Россия. Безобразие!», — комментируют дальневосточники.

«Отделить» единственный островной регион России от остальной страны московские журналисты, да и не только журналисты, пытаются не в первый раз. Не так давно в рязанском издательстве выпустили школьный дневник с картой России для 1 — 11 классов. На карте отсутствовали не только Курильские острова, но и Крым, и Калининград.

«Для москвичей Дальний Восток — это московское Минвостокразвития и Восточный экономический форум, на котором кормят икрой и показывают, в какую процветающую территорию уже давно превратился этот самый ДФО под руководством этого самого Минвостокразвития и дальневосточного полпредства. А что такое этот Дальний Восток никто из них, по большому счету, не знает», — прокомментировал новость дальневосточник в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин и Курилы слишком часто «забывают» упомянуть как регион Российской Федерации. В передаче «Что? Где? Когда?» на Первом канале не так давно появилась интерактивная карта без Сахалина и Курильских островов, в Калининграде ко Дню Победы выпустили сувенирную продукцию для поздравления ветеранов без Курил, Крыма и Калининграда. ИА REGNUM предложило Минобороны России, как ведомству, отвечающему за незыблемость границ нашей Родины, выпустить единую карту страны с обязательным условием, что именно эта карта может быть использована в любых источниках.