Экс-министр транспорта Украины: «Опозорились перед всем миром»

Киев, , 07:26 — REGNUM Действия украинских властей привели к тому, что на сегодняшний день Украина опозорилась на весь мир. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

Экс-чиновник напомнил, что президент Украины Пётр Порошенко еще в 2017 году внес в парламент законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который был на словах поддержан депутатами, однако принят так и не был.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами», — подчеркнул Червоненко.

Также он отметил, что на Украине «коррозия и коррупция морали» поразили все властные структуры сверху донизу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября депутаты Верховной рады отказались снять депутатскую неприкосновенность с парламентариев от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк назвал результаты голосования «вотумом недоверия правоохранительным органам и генеральной прокуратуре».

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