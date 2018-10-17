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Глава МВФ Кристин Лагард отменила поездку в Саудовскую Аравию

Политика

СМИ предполагают, что поводом для отмены стал скандал с исчезновением журналиста Джамаля Хашогги

Вашингтон, 17 октября 2018, 07:14 — REGNUM  Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила свой запланированный визит в Саудовскую Аравию, передает телеканал N-TV 17 октября.

«Ранее запланированная поездка управляющего директора в регион Ближнего Востока отложена», — сообщил пресс-секретарь без дальнейших подробностей.

23 октября в Эр-Рияде должна состоятся большая конференция инвесторов с участием крупных бизнесменов и политиков. Однако после скандала с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги приезд некоторых был отменен.

В частности, отменили свой визит глава крупного банка HSBC Джон Флинт, британский инвестор Ричард Брэнсон, руководители компаний Viacom и Uber, некоторые средства массовой информации и другие.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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