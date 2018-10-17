Глава МВФ Кристин Лагард отменила поездку в Саудовскую Аравию

Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила свой запланированный визит в Саудовскую Аравию, передает телеканал N-TV 17 октября.

«Ранее запланированная поездка управляющего директора в регион Ближнего Востока отложена», — сообщил пресс-секретарь без дальнейших подробностей.

23 октября в Эр-Рияде должна состоятся большая конференция инвесторов с участием крупных бизнесменов и политиков. Однако после скандала с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги приезд некоторых был отменен.

В частности, отменили свой визит глава крупного банка HSBC Джон Флинт, британский инвестор Ричард Брэнсон, руководители компаний Viacom и Uber, некоторые средства массовой информации и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал не исходить из принципа презумпции виновности в деле Хашогги