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В Пекине скончался бывший высокопоставленный законодатель Поднебесной

Политика

Исмаилу Амату было 84 года

Пекин, 17 октября 2018, 06:36 — REGNUM  Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10-го созыва Исмаил Амат умер в результате болезни в возрасте 84 лет в Пекине, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Согласно заявлению центральных властей, Исмаил Амат был блестящим членом Компартии Китая, верным воином коммунизма, выдающимся лидером, безупречно организовававшим работу с этническими меньшинствами, а также прекрасным сыном уйгурского народа.

Отметим, что Амат также выступал в роли вице-председателя Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) 7-го созыва, а также был членом Госсовета КНР.

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