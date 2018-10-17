В Пекине скончался бывший высокопоставленный законодатель Поднебесной

Пекин, , 06:36 — REGNUM Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10-го созыва Исмаил Амат умер в результате болезни в возрасте 84 лет в Пекине, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Согласно заявлению центральных властей, Исмаил Амат был блестящим членом Компартии Китая, верным воином коммунизма, выдающимся лидером, безупречно организовававшим работу с этническими меньшинствами, а также прекрасным сыном уйгурского народа.

Отметим, что Амат также выступал в роли вице-председателя Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) 7-го созыва, а также был членом Госсовета КНР.