«Кодексы античеловечны»: о планируемом УДО для беременных

Москва, , 06:44 — REGNUM Смягчение наказания для беременных женщин, отсидевших четверть срока, заявленное в готовящемся законопроекте в Минюста РФ кандидат медицинских наук Константин Емешин считает гуманным.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM планируемые поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие условно-досрочное освобождение (УДО) для беременных женщин, он отметил:

«Мне, как врачу, трудно комментировать такие ситуации, так как я по роду своих убеждений естественно на стороне прав будущего ребенка и беременной женщины. В то время как нормы Уголовного Кодекса это совсем иной социальный срез восприятия мира, который может быть мне зачастую не понятен.

Хотел бы добавить, что у нас античеловечен по отношению к беременным не только Уголовный кодекс, но и другие разделы права. Так недавно у беременной женщины, обратившейся ко мне, возникла угроза невынашивания и ей врачи предложили сменить работу (работает она уборщицей). Юрист формально предложила ей другие должности, но ни она ей не походила, так как на этих должностях требовалась специальная подготовка. Юрист предложила уволить беременную. И мне пришлось уговорить руководителя предоставить беременной отпуск без содержания до начала декретного отпуска, чтобы не лишить её последующих выплат.

Так не только уголовное, но и трудовое право жестоко по отношению к беременным. Я этого не приемлю и любые движения права в пользу ребенка и беременной женщины должны быть — это критерий нравственный».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ объявил о начале работы над законопроектом, который предусматривает условно-досрочное освобождение (УДО) для беременных женщин. В случае его принятия для беременных осужденных и женщин с детьми до трех лет возможна замена части срока на более мягкий способ отбывания наказания.

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