Еще один бывший член Центрального военного совета Китая исключен из КПК

Пекин, , 06:27 — REGNUM Бывший член Центрального военного совета Китая (ЦВС) и бывший руководитель персонала Объединенного департамента персонала ЦВС Фан Фэнхуэй был исключен из Компартии Китая, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Исключение из партии Фана было согласовано ЦК Компартией Китая после того, как он уже был исключен из рядов Народно-освободительной армии Китая с лишением всех званий.

«Фан серьезно нарушал политическую дисциплину, кодекс поведения и восемь принципов партийного кодекса умеренности, а также военные дисциплинарные нормы», — говорится в заявлении ЦВС.

Фан подозревается во взяточничестве в особо крупном размере, а также владении имуществом, приобретенным на средства, поступившие из неустановленных источников. Из заявления также стало известно, что расследование в отношении Фана было закончено, а его дело передано в соответствующие органы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Департамента политической работы Центрального военного совета Чжан Ян был также посмертно исключен из рядов ЦВС, а также лишен всех званий.

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