РФ доверила Южной Корее порт, в Болгарии не доверяют власти: Радио REGNUM

Москва, 17 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- Депутату Госдумы запретили въезд в Азербайджан;
- Поставщики Apple переносят производства из-за торговой войны между США и КНР;
- В Болгарии вновь внесён вотум недоверия правительству Борисова;
- Южная Корея работает над проектом модернизации российского порта;
- Уже осенью может начаться тест блокчейн-платформы Telegram.
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