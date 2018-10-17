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Девять членов СБ ООН попросили разобраться с Мьянмой

Политика

Среди настаивавших на решении данного вопроса три постоянных члена СБ ООН

Девять членов СБ ООН попросили разобраться с Мьянмой
Иллюстрация: European Commission DG ECHO
Рохинджа. Мьянма

Нейпьидо, 17 октября 2018, 06:07 — REGNUM  Девять членов Совета Безопасности ООН попросили международное сообщество разобраться в ситуации с рохинджа в Мьянме, сообщает 17 октября Reuters.

Среди настаивавших на решении данного вопроса такие страны как Великобритания, Франция, Соединенные Штаты — государства, являющиеся постоянным членам СБ ООН.

Напомним, гражданский конфликт в Мьянме начался в августе 2017 года, когда боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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