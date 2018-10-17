Foreign Policy: Скоро весь мир заговорит, как Трамп

Александр Белов, , 07:03 — REGNUM

В США не утихают диспуты о политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, целостности этой политики и ее здравомыслии. Однако нет никаких сомнений в том, что неожиданная победа Трампа привела к переосмыслению политического общения в целом. Каждый последующий президент будет хотя бы частично использовать уникальные и успешные методы Трампа. Поскольку США в некоторой степени задают тон в манере политической коммуникации, следует ожидать, что ряд методов Трампа могут скопировать и за рубежом, пишет Джереми Шапиро в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Конечно, можно поспорить относительно того, какие именно методы Трампа могут быть использованы в последующих предвыборных кампаниях. Однако можно предположить, что по крайней мере три аспекта его политической коммуникации могут превратиться в своего рода эталон для других политических лидеров.

Во-первых, Трамп установил прямую связь с избирателями. Наиболее очевидным аспектом политической коммуникации Трампа является его общение с использованием Twitter. Трамп довольно быстро пристрастился к социальной сети, несмотря на предупреждения его политических советников, которые указывали на недопустимость столь открытого выкладывания информации в социальную сеть.

Конечно, многие политики использовали Twitter и раньше. В момент написания статьи у бывшего президента США Барака Обамы числилось 103 млн подписчиков в Twitter, а у Трампа всего 55 млн. Однако, в отличие от Обамы, Трамп не использует социальные сети для того, чтобы усилить сообщения, транслируемые по другим каналам. Твиты Обамы обычно похожи на пресс-релиз. Обама никогда не разговаривал с избирателями. Трамп, напротив, явно ценит Twitter именно за то, что он предоставляет ему прямой доступ к избирателям, и этот доступ не обременен прессой, советниками, правительственной бюрократией. Трамп может поделиться своими впечатлениями от обеда, такой информации больше нигде не найдешь. Вы можете судить о мышлении Трампа по его твитам. Предыдущие президенты, которые также использовали социальные сети, выглядят довольно замкнутыми, они привыкли общаться с обществом через официальные речи и другие сильно опосредованные каналы.

Доступ Трампа к Twitter даже позволил ему вести войну против СМИ. Трампу не нужно, чтобы пресса соглашалась с его мнением, и в этом заключается очередное отличие нынешнего главы Белого дома от предыдущих президентов. Предшественники Трампа нуждались в том, чтобы пресса протранслировала необходимые им сообщения, поэтому им приходилось уделять внимание журналистам, даже если они чувствовали, что пресса относилась к ним несправедливо. У Трампа нет такой необходимости. Будущие президенты США непременно воспользуются данным уроком, они будут стремиться использовать социальные сети для установления прямых отношений с избирателями, особенно с их сторонниками. Эпоха замкнутых президентов закончилась.

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Во-вторых, для Трампа характерно противодействие своему собственному правительству. Практически каждый кандидат в президенты США критиковал федеральное правительство за его многочисленные грехи. Даже экс-глава Белого дома Джордж Буш — младший примерил на себя этот образ, и это в определенной степени сработало. В этом смысле язвительные нападки Трампа на вашингтонский истеблишмент во время его предвыборной кампании не являются чем-то новым.

Но только Трамп перешел от устных нападок к делу, когда занял пост президента США. Действительно, все предыдущие президенты через несколько месяцев после вступления в должность сталкивались с ощущением, что некоторые правительственные учреждения довольно сложно обуздать. Но они не хотели признавать данное обстоятельство перед американской общественностью. Трамп пошел другим путем. Он говорит о министерстве юстиции, разведывательном сообществе и государственном департаменте, которые находятся в его непосредственном подчинении, так, как будто он говорит о врагах США. Эта стратегия позволила Трампу хотя бы частично откреститься от действий своего правительства.

В целом пока не ясно, насколько данная политическая тактика окажется эффективной. Однако если выяснится, что она позитивно скажется на предвыборной кампании, то следует ожидать того, что будущие президенты США воспользуются этой тактикой и выступят против федерального правительства даже после того, как возглавят его.

В-третьих, Трамп не особо беспокоится о мнении экспертного сообщества и об истинности своих утверждений. Предшественники Трампа всегда, прежде чем сделать какое-то заявление, консультировались с экспертным сообществом, опасаясь того, что в противном случае на них могут посмотреть как на сумасшедших. Однако Трамп не видит необходимости кооптировать в свой офис даже небольшую часть экспертного сообщества. Теперь стало ясно, что многие избиратели не особо заботятся о мнении экспертов.

Трамп смог использовать свою ранее существовавшую знаменитость, чтобы обойти средства массовой информации и фильтр экспертного сообщества, чтобы напрямую обратиться к общественности. Выяснилось, что поддержка экспертов не имеет большого значения для политического успеха. Оказывается, что безразличие к экспертной оценке вполне допустимо в рамках политической коммуникации. Вы действительно можете сказать что угодно, особо не беспокоясь, что это может оттолкнуть от вас класс экспертов или подорвать ваше положение в обществе.

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Нередко указывают на то, что Трамп не беспокоится об истинности своих заявлений. В издании The Washington Post составили список из более чем 5 тыс. ложных или вводящих в заблуждение утверждений, которые Трамп сделал в течение 601 дня своего президентства. Получается, что среднее количество ложных утверждений в день составило 8,3.

Конечно, все президенты США время от времени лгали американскому народу. Но масштаб и наглость лжи Трампа указывают на то, что ложь — это уже не просто попытка скрыть правду. Ложь стала частью коммуникационной стратегии Трампа, которая не ограничивается ни фактами, ни мнениями экспертов, вообще ничем, кроме воображения Трампа. Будущие кандидаты в президенты и иностранные лидеры, несомненно, будут пытаться скопировать коммуникационную стратегию нынешнего президента США.