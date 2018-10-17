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ВВС США ликвидировали 60 боевиков «Аш-Шабаб"* в Сомали

Политика

«Аш-Шабаб» – организация, деятельность которой запрещена в РФ

ВВС США ликвидировали 60 боевиков «Аш-Шабаб"* в Сомали
Иллюстрация: U.S. Air Force
Бомбардировка

Могадишо, 17 октября 2018, 05:52 — REGNUM  Вооруженные силы США за прошлую неделю ликвидировали 60 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, сообщает 17 октября Anadolu.

Спецоперация, осуществлена в координации с правительством страны и, по словам американской стороны, не привела к гибели мирного населения.

Напомним, эта спецоперация стала самой серьезной в плане урона, нанесенного террористам с ноября 2017 года, когда было ликвидировано сразу 100 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Гражданская война в Сомали
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