Кадыров: Попытки поссорить ингушей и чеченцев из-за границы — бесполезны

Грозный, , 05:30 — REGNUM Попытки столкнуть чеченцев и ингушей на почве создания границы между республиками являются «неприемлемыми и бесполезными», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, любой житель Ингушетии может «чувствовать себя в Чечне как дома», то есть вести предпринимательскую деятельность, строить и выбирать себе место жительства.

«Чеченцы были, есть и останутся братьями ингушей, несмотря на усердие отдельных лиц», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил о вступлении в силу соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетии. По его словам, соглашение о границе не должно означать разделения чечнцев и ингушей. Считается, что договор пойдет на пользу в деле интеграции экономик регионов.

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