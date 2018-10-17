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Ищите женщину: Эфиопия вошла в число передовых стран

Политика

Чем больше женщин в правительстве, тем более развитой считается страна

Ищите женщину: Эфиопия вошла в число передовых стран
xornalcerto
Эфиопские женщины

Аддис-Абеба, 17 октября 2018, 05:24 — REGNUM  Новый кабинет министров Эфиопии на 50% будет состоять из женщин, сообщает 17 октября Al Jazeera.

К числу представительниц слабого пола принадлежит и новый министр обороны страны. Все кандидаты на министерские посты были утверждены премьер-министром Абий Ахмедом.

Напомним, по данным экспертов ООН, Эфиопия присоединилась к небольшой группе стран, где женщины занимают 50% и более министерских должностей. Среди этих государств — преимущественно страны Евросоюза.

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