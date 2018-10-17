Лавров: Запад зря кичится «верховенством закона»

Москва, , 05:47 — REGNUM Доказывать свою надежность Западу, которому нечем гордиться в отношении соблюдения правовых норм, Россия не намерена, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Euronews.

Отвечая на вопрос о том, предпринимает ли что-то Москва для того, чтобы Запад убедился в ее надежности, Лавров заявил:

«Наши западные коллеги кичатся тем, что они построили в своих странах правовое государство, что верховенство закона и порядок, основанный на правилах — это то, что создал исторический Запад и то, что все остальные должны воспринимать и воспроизводить, включая судебную систему».

Однако все обвинения против России бездоказательны, и потому Москве не в чем оправдываться: ни по «делу Скрипаля», ни по так называемому вмешательству в американские выборы, ни по кибератакам и прочим голословным заявлениям.

«В отличие от наших партнёров, мы всё-таки построили правовое государство, потому что в том, что касается своих международно-правовых обязательств, мы очень свято их соблюдаем и надеемся, что все остальные будут поступать так же», — сказал Лавров.

Напомним, британское правительство активно продвигает в Европейском союзе инициативу новых санкций в отношении российских граждан, якобы причастных к использованию химоружия и «кибератакам» в Европе. В российским посольстве в Лондоне заявили, что Британия усилила свою информационную атаку на Россию перед Brexit — пока еще у нее сохранились в ЕС позиции.

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