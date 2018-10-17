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Трамп обвинил своего экс-адвоката в даче ложных показаний

Политика

Трамп обвинил Коэна во лжи под присягой

Трамп обвинил своего экс-адвоката в даче ложных показаний
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 октября 2018, 05:09 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший адвокат Майкл Коэн дал ложные показания, когда согласился на сотрудничество со следствием. Об этом американский президент заявил в интервью агентству Associated Press.

Так Трамп прокомментировал заявления Коэна под присягой о том, что американский президент приказывал ему нарушать закон. Речь идет о якобы уплате порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дениэлс) за хранение молчания об интимных связях с Трампом. Президент США в очередной раз назвал эти заявления «полной ложью».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября федеральный суд США отклонил иск Стефани Клиффорт против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Суд счел, что публикации Трампа в Twitter относительно Клиффорд не задевают ее чести и достоинства, поэтому решил отказать ей в иске.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд принял аргументы Трампа по иску порноактрисы Сторми Дэниэлс

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