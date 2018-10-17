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Трамп не станет брать на себя вину за поражение в промежуточных выборах

Политика

Однако победа Республиканской партии для него жизненно необходима

Трамп не станет брать на себя вину за поражение в промежуточных выборах
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 октября 2018, 05:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет считать себя виновным, если Республиканская партия потеряет большинство в Конгрессе, сообщает 17 октября Associated Press.

Данное заявление было сделано в преддверии промежуточных выборов в законодательный орган Соединенных Штатов, которые состоятся 6 ноября 2018 года.

Напомним, на предстоящих выборах в Конгресс США будет полностью переизбрана Палата представителей, а также треть Сената. В настоящее время Республиканская партия имеет в обеих палатах минимальное преимущество.

Итоги выборов станут определенной проверкой деятельности президента на своем посту. От успеха голосования зависят перспективы Трампа в новой гонке за кресло в Белом доме, которая состоится в 2020 году.

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