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Южная Корея оказала Иракскому Курдистану медицинскую помощь

Политика

На сумму в $300 тыс

Эрбиль, Ирак, 17 октября 2018, 05:05 — REGNUM  Власти Южной Кореи передали Иракскому Курдистану гуманитарную помощь, которая должна помочь беженцам справиться с трудностями своего положения, сообщает 17 октября Kurdistan.ru.

Гуманитарная помощь была передана во время встречи Генерального консула Южной Кореи в Иракском Курдистане Парка Янг Кю с министром внутренних дел автономии Каримом Синджари.

Напомним, сотрудничество Эрбиля и Сеула в гуманитарной сфере продолжается с 2014 года, когда Ирак столкнулся с угрозой исходящей от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Южная Корея передала Иракскому Курдистану необходимые медикаменты и прочую фармацевтическую продукцию на сумму в $ 300 тыс.

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