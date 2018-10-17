В Иракском Курдистане приняли посла Австралии в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 04:57 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с послом Австралии в Ираке Джоанн Лундес, сообщает 17 октября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили последние политические события в регионе, а также способы укрепления двусторонних отношений между Эрбилем и Канберрой.

Дипломат поздравил курдскую автономию с успешным проведением региональных выборов, пожелав Эрбилю скорейшего формирования правительства.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане завершились парламентские выборы. Победу на них одержала Демократическая партия Курдистана, получив 44 места в региональном парламенте. Второе место с 20 местами получил Патриотический союз Курдистана.

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