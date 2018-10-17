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NBC: США готовят санкции против компаний Ирана и РФ, помогающих Сирии

Политика

От Вашингтона могут пострадать компании, работающие над реконструкцией в Сирии

NBC: США готовят санкции против компаний Ирана и РФ, помогающих Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 17 октября 2018, 04:30 — REGNUM  Санкции в отношении компаний России и Ирана, занятых в восстановлении объектов в Сирии, могут быть введены Вашингтоном, передает CNBC News.

По данным источников телекомпании, Вашингтон в своей новой стратегии по Сирии не намерен финансировать восстановление тех сирийских территорий, где находятся российские и иранские военные.

«США также могут ввести санкции против российских и иранских компаний, работающих над реконструкцией в Сирии», — говорится в сообщении телекомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября американский минфин объявил о расширении санкций в отношении Тегерана. Теперь ограничительные меры будут наложены еще на 20 компаний и банковские структуры, имеющие отношение к Корпусу Стражей Исламской революции.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран

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Участие США в войне в Сирии
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