Еврокомиссия предложила Великобритании продлить переходный период Brexit

Берлин, , 04:23 — REGNUM Еврокомиссия предложила Великобритании продлить переходный период выхода страны из состава Евросоюза, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник в правительстве Германии.

По информации издания, Великобритании предлагается продлить период, в течение которого Соединенное Королевство будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке Евросоюза. Предполагается, что это даст дополнительное время, необходимое для заключения соглашения о торговле с Лондоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал «самый крайний срок» для достижения соглашения между Лондоном и Брюсселем. По его словам, ЕС и Великобритании необходимо заключить сделку не позднее декабря 2018 года. В противном случае выход Соединенного Королевства из ЕС состоится без сделки.

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