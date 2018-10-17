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Еврокомиссия предложила Великобритании продлить переходный период Brexit

Политика

Это даст дополнительное время

Еврокомиссия предложила Великобритании продлить переходный период Brexit
Brexit

Берлин, 17 октября 2018, 04:23 — REGNUM  Еврокомиссия предложила Великобритании продлить переходный период выхода страны из состава Евросоюза, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник в правительстве Германии.

По информации издания, Великобритании предлагается продлить период, в течение которого Соединенное Королевство будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке Евросоюза. Предполагается, что это даст дополнительное время, необходимое для заключения соглашения о торговле с Лондоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал «самый крайний срок» для достижения соглашения между Лондоном и Брюсселем. По его словам, ЕС и Великобритании необходимо заключить сделку не позднее декабря 2018 года. В противном случае выход Соединенного Королевства из ЕС состоится без сделки.

Читайте ранее в этом сюжете: Барнье назвал «самый крайний срок» для сделки по Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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