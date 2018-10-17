Сатановский: Хашогги мог быть убит в войне за оружейные рынки

Москва, , 04:12 — REGNUM Журналист The Washington Post Джамал Хашогги мог быть убит в связи с конфликтом с наследным принцем Саудовской Аравии на почве торговли оружием, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что произошло с Хашогги? Клан мощнейший. Его дядя был «делателем королей», человеком торговавшим оружием в мировых масштабах… и здесь мы опять сталкиваемся с нынешним принцем Мохаммедом бен Сальманом, который крайне не вовремя решил в пользу Трампа и американских корпораций разорвать отношения по вооружениям с французами, англичанами и немцами», — заявил Сатановский, отметив, что на это зарабатывали предыдущие представители династии, а клан Хашогги держал баланс.

По его словам, вышеперечисленные страны не могут теперь иметь дел с нынешним саудовским принцем, который подмял под себя весь оружейный бизнес, чем заработал себе внутренних врагов по всей Саудовской Аравии. В связи с этим, Джамал Хашогги, уехавший на постоянное место жительство в США, имея широчайшие связи как в саудовском, так и в американском истеблишменте, позволял себе выносить указанную выше проблематику на международный уровень.

Напомним, что саудовский журналист издания The Washington Post Джамал Хашогги пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По одной из версий, Хашогги мог быть убит поданными Саудовской Аравии на территории консульства. Инициировано расследование.

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