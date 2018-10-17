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Трамп призвал не исходить из принципа презумпции виновности в деле Хашогги

Политика

«Мы это уже проходили с Каваной»

Вашингтон, 17 октября 2018, 04:13 — REGNUM  Решения в отношении властей Саудовской Аравии по делу об исчезновении и возможном убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги следует принимать только после прояснения ситуации, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

«У нас опять: вы виновны, пока не будет доказана ваша невиновность. Мне такое не нравится», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что тот же неверный подход осуществлялся в отношении судьи Бретта Каваны, который, как подчеркнул Трамп, «был от начала и до конца невиновен».

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Напомним, в одном из самых громких за последний месяц деле об исчезновении Хашогги (2 октября) замешаны несколько стран: Турция (место исчезновения журналиста), Саудовская Аравия (его родина), а также США, традиционно «не вмешивающиеся» в дела других стран.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп, которого американская элита призвала ввести санкции в отношении Эр-Рияда, 16 октября поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом.

Принц также встретился по этому делу с госсекретарем США Майком Помпео. По словам Трампа, аль-Сауд «полностью отрицает, что что-то знает о произошедшем в их турецком консульстве».

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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