Москва призвала Евросоюз быть добросовестнее в отношении проблемы Косово

Москва, , 03:39 — REGNUM Посредничество Европейского союза в урегулировании проблемы Косово должно быть более добросовестным и более продуктивным, заявил заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, пишет 17 октября газета «Известия».

Российский дипломат напомнил, что Евросоюз, признавая Косово (Москва не признает независимость этого сербского региона, который, однако, не контролируется Белградом), взял на себя роль посредника. А раз так, то Брюсселю следует проявить больше настойчивости, чтобы урезонить Косово.

Грушко напомнил, о «прогулке по озеру» бойцов косовского спецназа и констатировал ухудшение ситуации в сфере безопасности, в которой Косово — источник нестабильности. По словам российского дипломата, «фиксируются продолжающиеся нападения на сербские святыни, запугивание населения, попытки захвата собственности».

«Это тоже является предметом озабоченности, и мы считаем, что международное присутствие, прежде всего «Силы для Косово», должно показывать свой профиль и более тщательно выполнять свой международный мандат», — сказал Грушко.

Напомним, инцидент со спецназом Косово на подконтрольной Белграду территории у озера ГЭС «Газиводе» произошел 28 сентября. Косовские албанцы оцепили водоем в связи с тем, что президент Косово Хашимом Тачи решил прокатиться по нему на катере.

В Белграде подчеркивают, что вторжение косовских боевиков организовано под контролем международных сил под руководством НАТО KFOR (Kosovo Force). В МИД РФ осудили эти действия Приштины.

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