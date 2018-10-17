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Замглавы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене

Политика

Поводом послужила публикация в СМИ

Киев, 17 октября 2018, 01:42 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что поводом для начала расследования поступило заявление журналиста Дениса Бигуса, опубликовавшего в СМИ информацию по Семочко, который, по материалам публикации, якобы незаконно обогатился за счет «крышевания» фармацевтических компаний.

В отношении Семочко открыто уголовное дело по статье «государственная измена». СБУ планируют привлечь журналиста Бигуса к расследованию.

Напомним, Киев активно «ведет борьбу с коррупцией», чтобы заслужить одобрение МВФ. Между тем преступность на Украине отнюдь не уменьшается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что с января по июль 2018 г. в стране зафиксировано 6,092 тыс. коррупционных преступлений.

Читайте подробнее: На Украине зафиксировали более 6 тыс. коррупционных преступлений

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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