Замглавы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене

Киев, , 01:42 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что поводом для начала расследования поступило заявление журналиста Дениса Бигуса, опубликовавшего в СМИ информацию по Семочко, который, по материалам публикации, якобы незаконно обогатился за счет «крышевания» фармацевтических компаний.

В отношении Семочко открыто уголовное дело по статье «государственная измена». СБУ планируют привлечь журналиста Бигуса к расследованию.

Напомним, Киев активно «ведет борьбу с коррупцией», чтобы заслужить одобрение МВФ. Между тем преступность на Украине отнюдь не уменьшается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что с января по июль 2018 г. в стране зафиксировано 6,092 тыс. коррупционных преступлений.

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