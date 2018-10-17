Тегеран разобрался с организатором теракта в Ахвазе

Тегеран, , 01:51 — REGNUM Главный организатор теракта в городе Ахвазе (Иран) убит, заявили в Корпусе Стражей исламской революции (КСИР), сообщает агентство Mehr.

Уточняется, что террорист ликвидирован иранскими силами безопасности. Помимо него, спецслужбы ликвидировали еще четверых причастных к теракту.

Напомним, теракт Ахвазе произошел 22 сентября 2018 г. во время военного парада: неизвестные открыли стрельбу по людям. В результате 29 человек погибли и более 60 получили ранения.

Ответственность за содеянное взяли на себя члены группировки «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», финансируемой Эр-Риядом.

Тегеран обвинил в причастности к теракту, не только саудитов, но и их союзников в регионе — Вашингтон и Абу-Даби. В ответ на это США заявили, что Тегеран пускает поступающие в страну средства на финансирование терроризма.

Стоит отметить, что 1 октября КСИР нанес ракетный удар по территории, где находились организаторы теракта в иранском Ахвазе, на восточном берегу Евфрата в Сирии. Глава иранского генштаба пояснил, что это — первый шаг возмездия террористам за содеянное на военном параде в Ахвазе.

Читайте ранее в этом сюжете: Генштаб Ирана обещает следующие этапы «возмездия» за теракт в Ахвазе