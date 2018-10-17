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Эдуард Лимонов: «Состояние моего здоровья довольно паршивое»

Политика

«Сегодня я сбежал из одной клиники в другую»

Эдуард Лимонов: «Состояние моего здоровья довольно паршивое»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эдуард Лимонов

Москва, 17 октября 2018, 00:55 — REGNUM  О своем плохом самочувствии сообщил российский писатель и политик Эдуард Лимонов в LiveJournal.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», — написал Лимонов.

Он уточнил, что «сбежал» из одной больницы в другую — «где у меня друзья». Лимонов отметил, что перед первой госпитализацией написал книгу «Азбука» («Император» и другие мнения) и завершил работу над «Философией подвига».

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Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
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