Госдеп США и униаты озаботились русскоязычными на Украине

Станислав Стремидловский, , 00:37 — REGNUM

Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер встретился в Риме с лидером Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком. Их переговоры, как сообщает секретариат главы УГКЦ в Риме, прошли 13 октября по инициативе Волкера в рамках его визита в Ватикан. Сообщение о состоявшейся беседе немногословно:

«В разговоре с представителем госдепартамента США предстоятель УГКЦ выразил надежду украинского народа на прекращение войны на Украине и поддержку международных партнеров в стремлении украинского государства защитить себя от российской агрессии. Блаженнейший Святослав рассказал Курту Волкеру об участии УГКЦ в помощи жертвам войны и о состоянии приходов УГКЦ на оккупированных территориях. «Наше присутствие на Донбассе вместе с нашими верными — это пастырский долг УГКЦ», — отметил Блаженнейший Святослав. В завершение разговора глава УГКЦ пожелал собеседнику благословение в его миссии для прекращения войны на Украине и ее развития как свободной европейской страны».

Что касается Волкера, то перед встречей с униатским лидером он дал пресс-конференцию в американском посольстве в Италии, сообщив, что проводит в Риме «консультации с коллегами из итальянского правительства, министерства иностранных дел, в том числе Ватикана, чтобы поговорить о продолжающемся конфликте на Украине». Спецпредставитель госдепартамента США яркими красками обрисовал гуманитарную катастрофу на Донбассе в той части, которая не подчиняется Киеву, правда, «забыв» упомянуть, какую огромную долю ответственности несет за эти ужасы и беды нынешний украинский режим. При этом он сделал любопытное замечание, сказав, что все это касается «русскоязычных людей». Между тем, сомнительно, чтобы люди, использующие преимущественно русский язык, так уж волновали бы УГКЦ, чьей опорной базой является Галичина с ее обостренным чувством в отношении языка украинского. Акцент на украиноязычность, кстати, делает и непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата. В отличие от канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не ставит языковую проблему во главу угла.

И в этом контексте интересно совместное внимание Волкера и Шевчука к нуждам очень немногочисленных «приходов УГКЦ на оккупированных территориях». Свой интерес спецпредставитель госдепартамента США хотя бы объяснил, намекая, что русскоязычные представляют собой ресурс для Вашингтона. Что касается УГКЦ, то русскоязычный Донбасс для нее — это чужая земля. Помимо того, с Донецкой и Луганской Народными Республиками напрямую работает Святой престол в лице апостольского нунция на Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти. Монсеньор периодически посещал Донец и Луганск, где встречался с местными католиками латинского и византийского обрядов, его принимали архиереи и республиканские чиновники. Кстати, эта активность Гуджеротти вызвала как-то даже негативную реакцию киевских интеллектуалов, на что последовала резкая отповедь нунция.

По мнению журналиста Живко Панева, которое он высказал в интервью французскому издания Atlantico, комментируя украинские дела, Православная церковь идет по пути «балканизации». Он отмечает: «США поддерживают независимость Украины в рамках стратегии, которая призвана, как писал бывший советник Белого дома Збигнев Бжезинский, изменить сущность российского государства, поскольку без Украины оно перестанет быть евразийской империей, лишится множества ресурсов и Черного моря. Именно поэтому мы слышим множество заявлений американских политиков в поддержку предоставления автокефалии Украине. В пресс-релизе под названием «Свобода вероисповедания на Украине» госдепартамент США выражает уважение к «стремлению религиозных лидеров украинского православия и их сторонников к автокефалии по своим убеждениям». Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что его страна полностью поддерживает формирование единой национальной Церкви».

«Балканизация» предполагает активную фрагментацию некогда общего пространства и работу с разъединенными по этническому, языковому и религиозному признакам общинами. Госдеп собирается теперь «подобрать» на Украине и русскоязычных. Правда, не вполне понятно при чем тут униаты, с которыми активно работает американская дипломатия (напомним, что Шевчук является собеседником как посла США на Украине Мари Йованович, так и посла США при Святом престоле Каллисты Гингрич). Возможно, дело в том, что Вашингтон не вполне доверяет главе УПЦ КП патриарху Филарету. На днях австрийское католическое агентство Kath.net сообщило, что в начале 2018 года он обратился к Константинополю с просьбой рассмотреть вопрос об отмене наложенных на него Русской православной церкви анафем, причем, «детали обсуждались в сентябре в Лондоне, где Филарет встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом)».

Есть основания полагать, что британским церковникам уже в конце прошлого года было известно о том, что Фанар готов пойти на решительные шаги на Украине, какие мы наблюдаем с сентября сего года. Если предположить, что Лондон контролирует ситуацию по линии Константинополь — УПЦ КП, то греко-католиков, видимо, подобрали американцы. И это все вызывает большую озабоченность. После «евромайдана» Киев и так превратился в проходной двор для международных шпионов всех мастей и авантюристов от «дипломатии». Сейчас эти деструктивные тенденции перекидываются и начинают захватывать христианство на Украине. Осталось разве что позвать Вия — бесовщина воцаряется на украинской земле, да и только.