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Отставка правительства Армении поставила под угрозу принятие бюджета

Политика

Через две недели парламент Армении будет распущен и не успеет принять проект бюджета революционных властей

Отставка правительства Армении поставила под угрозу принятие бюджета
Иллюстрация:  parliament.am
Зал заседаний парламента Армении

Ереван, 16 октября 2018, 23:50 — REGNUM  Проект госбюджета Армении на 2019 год, по всей вероятности, не будет принят, и кабинет министров Никола Пашиняна снимет с себя ответственность. Об этом сегодня, 16 октября, пишет газета «Грапарак» («Площадь»).

По версии газеты, согласно Конституции, если проект бюджета не принимается, то начинают действовать пропорции бюджета прошлого года.

«Дело в том, что обсуждения по проекту бюджета на 2019 год должны были начаться с 29 октября: в парламентских комиссиях они будут примерно 15 дней, а уже 14 ноября его обсудят на сессии Национального собрания. Но если сегодня глава правительства подаст в отставку (на момент публикации заметки в газете Пашинян ещё не подал в отставку — ИА REGNUM ), то через две недели парламент будет распущен и не успеет принять проект бюджета революционных властей», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении уже утвердило проект бюджета на будущий год и отправило документ в парламент.

Если выборы в парламент состоятся в начале декабря, то скорее всего новый парламент успеет принять бюджет до конца текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кабинет Пашиняна продолжает экономическую политику прежних правительств»

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Экономика Армении
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