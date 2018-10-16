Джабаров: За снос советских памятников против Польши могут ввести санкции

Москва, , 23:58 — REGNUM Российские власти могут ввести политические и экономические санкции против Польши за снос в этой стране памятников советским воинам-освободителям, погибшим в борьбе с нацизмом. Так считает первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров (Еврейская автономная область).

«Нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории», — отметил Джабаров в интервью РИА Новости.

Сенатор считает, что Москва вполне может ввести санкции против тех польских политических деятелей, которые поощряют снос памятников советским воинам.

Кроме того, Джабаров не исключает, что возможно введение экономических санкций против Польши. Однако такие санкции должны быть продуманы, чтобы не навредить себе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши заявили, что готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Предполагается, что памятник будет снесен до конца октября.

Напомним, что в минувшем году в Польше вступил в действие закон о запрете пропаганды коммунизма. Закон предполагает, в том числе, снос советских памятников.