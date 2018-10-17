Генассамблея ООН избрала Палестину главой группы развивающихся стран

Нью-Йорк, США, , 00:01 — REGNUM Государства-члены ООН проголосовали за назначение Палестины председателем группы из 77 развивающихся стран на 2019 год, 16 октября передает агентство Reuters.

В ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке за Палестину проголосовали 146 стран, против — три страны: Израиль, США и Австралия. 15 стран воздержались, 29 стран не голосовали.

Генассамблея ООН признала фактический суверенитет Палестины большинством голосов ещё в 2012 году. Решение не привело к урегулированию многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной.

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