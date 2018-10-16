Британские самолеты-шпионы замечены возле районов дислокации С-300 в Сирии

Дамаск, , 23:44 — REGNUM Два самолета-разведчика ВВС Британии курсировали вблизи районов размещения ЗРК С-300 на территории Сирии, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов за 16 октября.

Воздушные шпионы были замечены у южных границ Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля.

Данные указывают на то, что одним из них был самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, предназначенный для сбора данных о дислокации и режимах работы систем ПВО.

Второй самолет-разведчик Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером RRR9985, был также замечен в это время в воздушном пространстве Израиля и Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, после доставки в Сирию российских ЗРК С-300 не отмечено ни одного захода ВВС Израиля в воздушное пространство страны, однако резко активизировались полеты самолетов-разведчиков у границ Сирии.

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