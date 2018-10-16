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Путин и ас-Сиси прогулялись по набережной Сочи и пообщались с туристами

Политика

Вечер лидеры двух стран продолжили в ресторане за неформальной беседой

Путин и ас-Сиси прогулялись по набережной Сочи и пообщались с туристами
Иллюстрация: Kremlin.ru
Неформальная встреча Владимира Путина с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси

Сочи, Краснодарский край, 16 октября 2018, 23:29 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной в Сочи, где пообщались с курортниками. Переговоры лидеров двух стран проходят сегодня, 16 октября, в Сочи.

Путин пришел на встречу с ас-Сиси первым и около пяти минут ждал своего египетского коллегу на открытом воздухе. Президент Египта, приехав, сразу же тепло поприветствовал российского лидера, и Путин сразу предложил ас-Сиси прогуляться.

Лидеры двух стран гуляли по набережной Сочи, где они встретили отдыхающих. Президент России спросил сограждан, как им отдыхается в Сочи, и поинтересовался, откуда они приехали.

Некоторые отвечали, что живут в Сочи, другие говорили, что приехали из Москвы или с Урала.

«Вы так просто общаетесь с народом», — заметил ас-Сиси.

После прогулки президенты России и Египта отправились в ресторан, где провели неформальную беседу.

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