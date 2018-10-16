«Караван мигрантов» из Гондураса вошел в Гватемалу

Гватемала, , 23:30 — REGNUM «Караван мигрантов» из Гондураса, о перемещении которого в сторону США предупреждал президент США Дональд Трамп, вошел в Гватемалу, 16 октября сообщает The New York Times.

На видеозаписи, размещенной NYT, мигранты на границе с Гватемалой ведут оживленные беседы с пограничниками. По всей видимости, «договориться» о проходе границы удалось — на следующих кадрах мигранты стоят лагерем в каком-то посёлке. Всего мигрантов в «караване» около двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 октября Трамп заявил об «огромном караване людей», которые направляются в США из Гондураса, и потребовал от правительства Гондураса вернуть своих граждан назад.

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