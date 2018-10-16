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В Эстонии торжественно открыли новые склады и ангары для войск НАТО

Политика

Это позволит эстонцам на должном уровне обслуживать разных клиентов из войск НАТО

В Эстонии торжественно открыли новые склады и ангары для войск НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Не бойся

Таллин, 16 октября 2018, 23:20 — REGNUM  На территории Эстонии прошла торжественная церемония открытия новых зданий и ангаров авиабазы Эмари, которыми будут пользоваться войска НАТО, радостно сообщила 16 октября пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Особое восхищение эстонских военных вызвали $ 15 млн, вложенные США в постройку этих объектов. Финансирование осуществлялось в рамках программы США по мерам сдерживания в Европе (EDI).

Министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что эти объекты позволят на должном уровне обслуживать клиентов из войск НАТО, прибывающих в Эстонию на многочисленные учения.

Как сообщало, ни она из мощных держав Прибалтики не располагает боевыми самолетами. Авиабазу Эмари военные разных стран НАТО пользуют по очереди.

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